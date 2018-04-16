عام / اهتمامات الصحف العراقية
الاثنين 1439/7/30 هـ الموافق 2018/04/16 م واس
بغداد 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واس
ركزت الصحف العراقية الصادرة ، اليوم ، اهتمامها بالبيان الختامي لمؤتمر القمة العربية الـ29 التي عقدت بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية أمس الأحد بحضور عربي رفيع.
وأبرزت الصحف اهتمام القادة العرب بأوضاع العراق وإشادتهم في البيان الختامي للقمة بالانتصار الذي حققته القوات المسلحة العراقية على تنظيم داعش الإرهابي , وتأكيدهم على ضرورة الحفاظ على أمن العراق واستقراره وسلامة ووحدة أراضيه باعتبارها حلقة مهمة في سلسلة منظومة الأمن القومي العربي.
ونوهت الصحف بتأكيد القمة على أهمية الجهود الهادفة إلى إعادة الأمن والأمان الى العراق وتحقيق المصالحة الوطنية عبر تفعيل عملية سياسية تفضي إلى العدل والمساواة ، وصولاً إلى عراق آمن ومستقر.
وواصلت اهتمامها بالاستعدادات الجارية للانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها في العراق في 12 مايو المقبل ، مركزة على الحملات الدعائية للمرشحين الذين يصل عددهم إلى نحو 7 الآف مرشح.
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11:17ت م