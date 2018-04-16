بغداد 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة ، اليوم ، اهتمامها ‏بالبيان الختامي لمؤتمر القمة العربية الـ29 التي عقدت بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية أمس الأحد بحضور عربي رفيع.وأبرزت الصحف اهتمام القادة العرب بأوضاع ‏العراق وإشادتهم في البيان الختامي للقمة بالانتصار الذي حققته القوات المسلحة العراقية على تنظيم داعش الإرهابي , وتأكيدهم على ضرورة الحفاظ ‏على أمن العراق واستقراره وسلامة ووحدة أراضيه باعتبارها حلقة مهمة في سلسلة منظومة ‏الأمن القومي العربي.ونوهت الصحف بتأكيد القمة على أهمية الجهود الهادفة إلى إعادة الأمن والأمان الى ‏العراق وتحقيق المصالحة الوطنية عبر تفعيل عملية سياسية تفضي إلى العدل ‏والمساواة ، وصولاً إلى عراق آمن ومستقر.وواصلت اهتمامها بالاستعدادات الجارية للانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها في العراق في 12 مايو المقبل ، مركزة على الحملات الدعائية للمرشحين الذين يصل عددهم إلى نحو 7 الآف مرشح.// انتهى //11:17ت م