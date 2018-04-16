القدس المحتلة 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ستة فلسطينيين بينهم سيدة ، من مدينة القدس المحتلة.وأفاد مركز معلومات وادي حلوة ، أن قوات الاحتلال اعتقلت من حي جبل الزيتون/الطور المُطل على القدس القديمة السيدة وفاء جمعة، وثلاثة أطفال، فيما جرى اعتقال ، الأسير المحرر أمير خضر الدبس، ونضال شيحة، بعد تفتيش منزليهما بشكل استفزازي خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم شعفاط بمدينة القدس .// انتهى //11:17ت م