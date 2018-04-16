عام / قوات الاحتلال تعتقل ستة فلسطينيين من القدس المحتلة
الاثنين 1439/7/30 هـ الموافق 2018/04/16 م واس
القدس المحتلة 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ستة فلسطينيين بينهم سيدة ، من مدينة القدس المحتلة.
وأفاد مركز معلومات وادي حلوة ، أن قوات الاحتلال اعتقلت من حي جبل الزيتون/الطور المُطل على القدس القديمة السيدة وفاء جمعة، وثلاثة أطفال، فيما جرى اعتقال ، الأسير المحرر أمير خضر الدبس، ونضال شيحة، بعد تفتيش منزليهما بشكل استفزازي خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم شعفاط بمدينة القدس .
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11:17ت م