نجران 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسنظمت جامعة نجران ممثلة بكلية العلوم الإدارية, بالتعاون مع لجنة دعم المبتعثين أمس، دورة بعنوان الإعداد لاختبار IELTS لمهارة الكتابة, وذلك بمسرح مبنى كلية الهندسة.وتضمنت الدورة مقدمة عامة عن جميع مهارات اختبار IELTS ، وشرح بعض الاستراتيجيات للتخطيط وبناء المقال, إضافة إلى تطبيق عملي على مهارة الكتابة, واستعراض بعض الأمثلة النموذجية.وتهدف الدورة إلى تحقيق الفائدة القصوى لذوي المستوى المتوسط أو المتقدم في اللغة الانجليزية, وتأتي ضمن نشاطات وبرامج الكلية لهذا العام.// انتهى //11:18ت م