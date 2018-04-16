تبوك 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسانطلقت أمس, فعاليات معرض "مواهب وإبداع" الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك , بحضور المساعد للشؤون التعليمية بتعليم المنطقة ماجد بن عبدالرحمن القعير.وأفاد القعير أن المعرض يضم عدداً من الأعمال التي قدمها الطلاب من مدارس المنطقة وبرامج الموهوبين والتربية الخاصة في مختلف المناشط الفنية والتقنية والإبداعية.وأشار إلى أن المعرض يهدف إلى تشجيع وإعطاء الفرص للطلاب الموهوبين والمبدعين للتعبير عن قدراتهم وموهبتهم، وتوفير الإمكانيات لهم في بيئة محفزة تناسب شخصية الطالب ومرحلته العمرية، لتساعده على الإبداع والابتكار, مع إرشادهم لطرق متعددة تدعمهم بالمعرفة والخبرات في برامج إثرائيَّة متنوعة.// انتهى //11:18ت م