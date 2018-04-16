الجزائر 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - إطلاق اسم القدس، على القمة العربية العادية الـ 29 ، التي استضافتها المملكة العربية السعودية أمس الأحد ، والتي شهدت حضوراً قياسيًا للقادة العرب.وأشارت الصحف إلى أهم نتائج القمة سيما الدعم الكامل للقضية الفلسطينية ومبادرة خادم الحرمين الشريفين التي تنص على اعتماد استراتيجية لتعزيز الأمن القومي العربي ومواجهة التحديات المشتركة ، سيما التدخل الإيراني في الشأن الداخلي العربي .وفي حديث ذي صلة ، لفتت الصحف الانتباه إلى إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - عن تبرع المملكة العربية السعوديه بمبلغ 150 مليون دولار لصالح الأوقاف الإسلامية في القدس، ومبلغ 50 مليون دولار لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".ورأت الصحف أن ترحيب القادة العرب بمبادرة المملكة العربية السعودية الرامية إلى صيانة الأمن القومي العربي وتحقيق الإستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي في الوطن العربي ، مؤشر على رغبة المجموعة العربية في تجاوز حالة الإنقسام والتشتت التي يمر بها العرب حاليا .وشددت على أن الدعم الكبير الذي حظيت به القضية الفلسطينية في قمة القدس ، من خلال رفض القرار الأمريكي باعتماد القدس عاصمة أبدية لإسرائيل ، مؤشر آخر على تماسك القرار العربي ودليل إضافي على رفض العرب لأي موقف يتعارض مع الشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.وفي ذات السياق رصدت الصحف الإرتياح الكبير الذي عبرت عنه مختلف مكونات المجتمعات العربية ، من مثقفين وسياسيين وإعلاميين إثر النجاح الذي حققته القمة العربية ، بسبب توفير المملكة العربية السعودية لكافة أسباب النجاح المادية والمعنوية وكذلك بسبب حرص القادة العرب على الخروج بقرارات في مستوى طموح الشعوب العربية نحو مستقبل أفضل ، يعيد للأمة العربية كلمتها ومكانتها على الساحة الدولية .// انتهى //12:46ت م