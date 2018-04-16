بغداد 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسأعلنت وزارة التخطيط العراقية ، اليوم ، عن انخفاض معدل التضخم الشهري في العراق لشهر مارس الماضي، بنسبة 0.3% مقارنة مع الشهر الذي سبقه , مشيرةً إلى أن هذا المؤشر لم يشمل محافظة نينوى بسبب الأوضاع السائدة فيها.وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن مؤشرات انخفاض التضخم لشهر مارس الماضي شمل قطاعات النقل بنسبة 0.2%، والسكن بنسبة 1% وقسم الاتصالات بنسبة 0.3% وقسم المطاعم بنسبة 0.1% ، منوهة بأن التضخم السنوي انخفض هو الآخر مقارنة مع شهر مارس العام الماضي 2017 بنسبة 0.8%.// انتهى //12:48ت م