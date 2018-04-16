جيزان 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واستابعت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بمنطقة جازان رحاب بنت زيلعي مسلم, ومديرة إدارة الإشراف التربوي نهى بنت محمد بريك، انطلاق اختبارات قياس المستوى التحصيلي لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي للعام 1438-1439هـ من مكاتب التعليم بمنطقة جازان.وتم تزويد مشرفات الصفوف الأولية بتعليمات وآلية تنفيذ الاختبار الذي يتواصل إلى نهاية الأسبوع الحالي.// انتهى //12:49ت م