الطائف 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسدشّن مدير إدارة التعليم بمحافظة الطائف محمد عامر النفيعي، أمس، حملة " شفا بلا سموم " في نسختها الثالثة للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، التي تنظمها لجنة التنمية الاجتماعية بمركز الشفا، بالتعاون مع جمعية كفى، وإدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة، وذلك بحضور مدير إدارة مكافحة المخدرات بالطائف العقيد محمد القرني، وعدد من مدراء ورؤساء الدوائر الحكومية بالمركز .ويشهد برنامج الحملة الذي يستمر ثلاثة أيام، تنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج التوعوية الهادفة إلى تحذير الشباب من آفة العصر "المخدرات"، إضافة إلى إقامة معرض توعوي تثقيفي يحوي أدوات عرض ومنشورات ومجسمات تبين أخطار ومساوئ هذه الآفة.// انتهى //12:50ت م