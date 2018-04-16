تونس 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، اختتام أعمال القمة العربية العادية في دورتها التاسعة والعشرين " قمة القدس " التي عقدت في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية أمس.وتناولت في السياق فحوي البيان الختامي وما تضمنه من توصيات وقرارات من بينها التأكيد على دعم ومساندة المملكة العربية السعودية والبحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومقدراتها من عبث التدخل الخارجي من قبل إيران وأياديه الآثمة ، ومساندة جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لإنهاء الأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ، وقرار مجلس الأمن 2216 عام 2015 م بما يؤمن استقلال اليمن ووحدته الترابية ويمنع التدخل في شؤونه الداخلية، ويحفظ أمنه وأمن دول جواره.وأشارت الصحف إلى تأكيد القمة العربية على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء ، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين.وفي مواضيع دولية أخرى، كتبت الصحف عن بدء بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عملها في مدينة دوما السورية تمهيداً لمباشرة تحقيقاتها في الهجوم الكيميائي الذي تعرضت له المدينة .وأضافت في السياق، إعلان مصدر دبلوماسي غربي أنه من المقرر أن تبدأ مفاوضات اليوم حول مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى مجلس الأمن يدين استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.وتابعت محليا ارتفاع وتيرة التنافس بين الأحزاب والقائمات المستقلة المترشحة للانتخابات البلدية المزمع تنظيمها الشهر القادم وذلك بعد انطلاق الحملة الانتخابية أمس.// انتهى //13:00ت م