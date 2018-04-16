البيضاء 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسشنت المقاومة الشعبية في اليمن الليلة الماضية هجوماً على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء وسط اليمن.وأفادت مصادر ميدانية بالمحافظة في تصريح لموقع /سبتمبر نت/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية اليوم أن المقاومة هاجمة الميليشيات الانقلابية في مواقع “المختبي” و”كعواش” و”عباس” و”القلتة” و”تبة شرقان” و”تبة القوس” في مديرية ذي ناعم.وأكدت المصادر أن المقاومة تمكنت من تحرير موقع “تبة القوس” وموقع “القلتة” ، واستعادت أسلحة وذخائر ، بعد مواجهات مع الميليشيات الحوثية التي تكبدت قتلى وجرحى في صفوفها.وفي ذات السياق دارات مواجهات بين المقاومة الشعبية والميليشيا الحوثية في جبل “الحايط و جبل” سمندر” و”جميدة” الاستراتيجي بمنطقة “الزوب” بمديرية القريشية ، أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات الانقلابية .في غضون ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على مواقع الميليشيات الانقلابية في مديرية ذي ناعم ، أسفرت عن تدمير عربة عسكرية للميليشيات في موقع عباس ، ومخزن ذخائر في منطقة “الركزا” في المديرية .// انتهى //13:01ت م