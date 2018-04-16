جدة 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسرصد فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة, من خلال 1492 زيارة تفتيشية نُفّذت الأسبوع الماضي على المنشآت في سوق العمل بجميع محافظات المنطقة 240 مخالفة لقرارات التوطين، وتأنيث محال المستلزمات النسائية والذهب والمجوهرات، وتوطين قطاع الاتصالات.وتأتي هذه الحملات المكثفة بمشاركة الرافد الأمني وبعض الجهات الداعمة، بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قرار التوطين.// انتهى //13:02ت م