مكة المكرمة 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واساختتمت جامعة أم القرى ممثلة بعمادة شئون الطلاب اليوم، البرامج الطلابية للعام الجامعي 1438 / 1439هـ، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.وأكد معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل على تظافر الجهود للارتقاء بالبيئة التعليمية والأكاديمية من أجل تحقيق كل ما يهم الطالب ويحقق ميوله للاستمتاع بالعلم بروح مرحة، لافتاً النظر إلى أن الجامعة بكلياتها الـ 27 وعماداتها المساندة ومعاهدها ومراكزها البحثية تسعى جاهدة بكل تفان للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتطوير الوسائل التعليمية والتقنية والمعلوماتية بالجامعة لتلحق بركب الحضارات الإنسانية المتقدمة مع المحافظة على ما يلائم مكانة المملكة وأدوارها الريادية.وحرص معاليه على مشاركته لأعمال وبرامج الأنشطة الطلابية المختلفة والمتنوعة التي نٌظمت فعاليتها على مدار العام الجامعي 1438 / 1439هـ، التي احتوت على العديد من المناشط لتلبية احتياجات ورغبات وميول الطلاب والطالبات في الجوانب التربوية والرياضية والاجتماعية والفكرية مما أسهم في صقل مهاراتهم ليكونوا لبنة متميزة ومؤثرة في مجتمعهم بأفكارهم وإبداعاتهم، مبيناً أن الأنشطة الطلابية تمثل رافدًا أساسيًّا لتكوين شخصية الطلاب واكتشاف ميولهم ورعايتها وتعزيز الجوانب الإيجابية لديهم ودعم حاجاتهم ليحققوا التوافق والتوازن العلمي والإنساني والثقافي.من جانبه أوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عمرو السقاف أن العمادة بجميع كوادرها الإدارية والطلابية تسعى لتقديم أفضل الخدمات والمناشط على اختلافها وتنوعها تلبية لاحتياجات طلبة الجامعة بمختلف ميولهم ورغباتهم، مستعرضاَ الانشطة الطلابية التي قدمتها العمادة ضمن برامجها لهذا العام.// انتهى //13:05ت م