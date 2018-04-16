الرياض 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واساستقبل معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس مديري شركة الطيران المدني السعودي القابضة الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي بمكتبه بالرياض اليوم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة أينا الأسبانية لتشغيل المطارات جيمي غارسيا ليقاز، بحضور سفير إسبانيا لدى المملكة ألبارو إيرانثو.وجرى خلال الاستقبال بحث فرص التعاون، وتبادل الخبرات في مجال تشغيل المطارات والنقل الجوي.// انتهى//14:25ت م