مأرب30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسوصلت إلى مدينة مأرب بمحافظة مأرب اليمينة اليوم 13 شاحنة إغاثية تحمل على متنها 3619 سلة غذائية في طريقها لمحافظة البيضاء ، ضمن إجمالي المخصص لمحافظة البيضاء والبالغ 18919 سلة غذائية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في المحافظة في الأيام القليلة المقبلة، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.وكان في استقبال الشاحنات محافظ البيضاء اللواء صالح أحمد الرصاص ومسؤولين من المحافظة.وعبر المحافظ صالح الرصاص عن جزيل شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة على المساعدات الإنسانية التي يقدمها لليمن بشكل عام ومحافظة البيضاء بشكل خاص ،خاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات تجسد عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين اليمني والسعودي.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز للأشقاء في اليمن التي بلغت حتى الآن 217 مشروعًا شملت المحافظات اليمنية كافة دون استثناء.// انتهى //14:28ت م