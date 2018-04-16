أبهـا 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسنقل محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط أمس, تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، وتعازي سمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه, لأسرة الشهيد خالد بن سليمان بن فرحان الفيفي الذي استشهد دفاعاً عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي.وأكد محافظ خميس مشيط أن الفقيد استشهد في ميدان الشرف والعز والكرامة, سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جانبهم, عبر ذوو الشهيد، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده الفقيد في ميادين الشرف , مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.// انتهى //14:29ت م