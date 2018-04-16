محايل 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسأدت جموع المصلين من أهالي محافظة بارق بجامع سارة العجمي اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب وكيل الرقيب حسن بن مرعي آل الجحيني الشهري أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد مدافعا عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي .وتقدم المصلين محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية الذي نقل تعازي القيادة لذوي الشهيد سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته, وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.وأعرب ذوو الشهيد من جهتهم, عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة, دفاعاً عن الدين والوطن, سائلين الله تعالى أن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره .//انتهى //14:35ت م