الرس 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسأقام قسم الصحة المدرسية بتعليم الرس أمس, حلقتين تعريفيتين بعنوان "الأمراض المعدية الأكثر شيوعاً" استهدفت توعية كل من المرشدين والمرشدات الصحيين في المدارس، وذلك في مركزي التدريب التربوي و الابتعاث "للبنين والبنات".وتهدف الحلقتين لتعريف وتثقيف المرشدين الصحيين والمرشدات في المدارس، بأهم الأمراض المعدية، وسبل التعامل معها ، كما تناولت القواعد الصحية العامة للحد من انتشار العدوى ، وسبل الوقاية منها، وكيفية المحافظة على البيئة الصحية داخل المدارس، وذلك بالتعاون مع قطاع الصحة العامة والشؤون الصحية بالقصيم.وفي الختام, كرّم المساعد للشؤون المدرسية خالد جايز الحربي فريق الصحة العامة, وجميع المرشدين الصحيين المشاركين، معرباً عن شكره للقطاع الصحي بمحافظة الرس ومنطقة القصيم.// انتهى //14:42ت م