ينبع 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسحصدت الطالبة الموهوبة ثناء خالد الحيدري من الثانوية الثانية بينبع الصناعية الميدالية الفضية بالأولمبياد الأوروبي للرياضيات للبنات الذي أقيم بمدينة فلورانس الإيطالية ، حيث شاركت الطالبة ضمن الفريق السعودي الذي نافس على جوائز وميداليات الأولمبياد بمشاركة 195 طالبة من 51 دولة، حيث ضّم الفريق نخبة من المدربات لتوفير الأجواء المناسبة لهن لتمثيل المملكة خير تمثيل .وهنأ مدير تعليم ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي, أسرة الطالبة ومعلماتها ومدرستها على هذا الإنجاز الذي تحقق بفضل الله ثم بالدّعم والمتابعة والجهود النيرة، مباركًا للوطن الغالي هذا الإنجاز الكبير.وأوضح الدكتور العقيبي أن مشاركة المملكة تعكس حرص وزارة التعليم على تقديم صورة مشرفة للمملكة من خلال المنافسة الجادة على المراكز المتقدمة لتنمية قدرات الطالبات الموهوبات وتوفير بيئة تنافسية تشبع اهتماماتهن وتسّهم في اكتشاف النوابغ منهن وتطوير قدراتهن .// انتهى //14:44ت م