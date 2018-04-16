سكاكا 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واستنظم جامعة الجوف يوم غدا ملتقى المهنة الثاني بمشاركة أكثر من 60 جهة توظيف في كلا القطاعين العام والخاص، وذلك بالمدينة الجامعية .وأوضحت الجامعة أنها تحرص على إقامة هذه الملتقى سنويا لمساعدة خريجيها أو المتوقع تخرجهم هذا العام من الحصول على فرص وظيفية مناسبة والعمل على مشاركة أكبر قدر ممكن من الجهات العارضة لفرص العمل والتدريب ، موجه الدعوة لكافة الطلاب بالحضور وزيارة أجنحة جهات التوظيف التي تعمل على فترتين صباحية ومسائية ، والاستفادة مما تقدمه جهات التوظيف المشاركة ، والالتحاق بالدورات التطويرية المصاحبة مثل دورة " برنامج التوطين وفرص العمل ، العمل في القطاع الخاص ، مهارات الاتصال الإداري ، اختر وظيفتك ، مهارات كتابة السيرة الذاتية ، فنون المقابلة الشخصية " .// انتهى //14:56ت م