تبوك 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم , حفل تخريج الدفعة الثالثة لطلاب وطالبات كلية الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية بتبوك، البالغ عددهم 165 خريجا وخريجة في تخصصات طب الطوارئ والتمريض والأشعة والمختبرات الطبية، وذلك في مركز الأمير سلطان الحضاري بتبوك.وكان في استقبال سمو الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز لدى وصوله مقر الحفل رئيس مجلس أمناء الكليات الدولية للعلوم الطبية التطبيقية إبراهيم بن موسى الزويد، وعميد الكلية بتبوك الدكتور مخلد بن حامد المطيري، ومنسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس.وفور وصول سموه مقر الحفل, عزف السلام الملكي، بعد ذلك بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم القى رئيس مجلس أمناء الكليات الدولية للعلوم الطبية التطبيقية كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة تبوك لرعايته الحفل وبالحضور من أولياء أمور الطلاب والطالبات، معبراً عن سعادة الجميع بتخريج الدفعة الثالثة من طلاب وطالبات كليات الغد الدولية للعلوم التطبيقية بتبوك، مؤكداً ان رعاية سمو أمير المنطقة لهذا الحفل يعد تكريم للعلم وطلابه .وأشار إلى أن هذا الوطن بقيادته الحكيمة لا يدخر جهداً في تقديم كل وسائل الرفاه للمواطن الكريم وتقديم الخدمات المختلفة ومنها التعليم، الذي يلقى كل الرعاية والعناية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الامين - حفظهما الله - نظراً للإيمان بأهمية التعليم واعداد وتوظيف الكوادر السعودية وتفعيل دورها في النهضة التنموية المستمرة في بلادنا، ومواكبة التطورات العالمية في المجالات المختلفة .عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالب سلطان العنزي, رحب فيها بسمو أمير منطقة تبوك والحضور لتشريفهم حفل تخرجهم، وقال: بعد أن وفقنا الله للوصول إلى هذه اللحظة، فإننا نعاهد الله ثم نعاهدكم أن نكون أوفياء لهذا الوطن وأن نعمل بكل جد واجتهاد , وكل الشكر والتقدير لأباءنا وأمهاتنا ومعلمينا وكل داعم لنا على ما قدموه من توجيه وسهر ودعاء.بعد ذلك, ألقت الطالبة ريم النهاري كلمة قالت فيها : نسأل االله أن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهدة الأمين - حفظهما الله -, وراعي حفلنا سمو أمير منطقة تبوك, وأن ينصر أبطالنا في كل مكان, داعية باسم زميلاتها وزملائها سمو أمير المنطقة أن ينافس المتفوقين والمتفوقات من كلية الغد الدولية في الحصول على جائزة سموه للتفوق العلمي .بعدها, شاهد سمو الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز والحضور عرض مرئي يستعرض مشروعات كليات الغد الدولية بالمملكة وأقسامها ومشروعاتها المستقبلية، والمسيرة التعليمية لها.وفي ختام الحفل, كرم سمو أمير منطقة تبوك الخريجين والخريجات المتفوقين، ثم التقطت الصور التذكارية للخريجين والخريجات مع سموه ، كما قدم لسمو أمير منطقة تبوك درعاً من رئيس مجلس أمناء الكليات بهذه المناسبة .وأكد سمو الأمير فهد بن سلطان في تصريح صحفي, أن هذا اليوم هو يوم فرح وسعادة للجميع، مشيداً سموه برئيس مجلس أمناء الكليات في تنفيذ هذا العمل النبيل في جميع انحاء المملكة، من خلال رؤية المملكة 2030م التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ويديرها ويسهر عليها ليل نهار على تنفيذها سمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .وأضاف سموه: أن الجميع يجب أن يكونوا جنود لتحقيق هذه الرؤية التي هي لمصلحة المملكة وشعبها، ممتدحا سموه هذا العمل النبيل العلمي الذي يمس شباب وفتيات الوطن ويؤمن لهم العمل بعد التخرج، داعياً سموه الجميع إلى الانخراط أكثر في هذه المجالات، مقدما سموه شكره على من قام بهذا العمل الذي أخذ جهد سنوات من الزمن والتي بدأت تعطي ثمارها الآن .حضر الحفل, مديرو الإدارات الحكومية بمنطقة تبوك المدنية والعسكرية ومشايخ القبائل، وآباء وأمهات الخريجين والخريجات .// انتهى //14:57ت م