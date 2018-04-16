جدة 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسأعلن معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان, انطلاق أعمال الوقف العلمي والطبي بالجامعة اليوم، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد آل مظف, ووكيل الجامعة الدكتور صالح المزعل، وعددا من عمداء الكليات وقيادات الجامعة .وأكد الدكتور الحميدان في كلمته خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة, أهمية الوقف العلمي ودوره المهم في البناء والنماء وبما تمليه تطلعات رؤية المملكة 2030 ونظام الجامعات الذي ينص على تنمية الموارد الذاتية للجامعات لتفي في المستقبل بالتزاماتها ومتطلباتها كافة، واستدامة أنشطتها مطالباً منسوبي الجامعة أن يكونوا سفراء للوقف في إيصال فكرته وأهدافه ودعمه بكل الوسائل والإمكانيات .من جانبه, أوضح المدير التنفيذي للوقف العلمي والطبي بالجامعة الدكتور أحمد بن هلال الشيخ, أن الوقف مؤسسة وقفية خدمية مستقلة متكاملة في مجالات التنمية المجتمعية كافة وتأمين الموارد المستقبلية، مستعرضاً أهداف الوقف وآليات العمل به وهيكلته والنموذج الذي اعتمده لانطلاق فكرته وأعماله .عقب ذلك ألقت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة شذا خصيفان, كلمة تناولت فيها فكرة الوقف الإسلامي في رفد التعليم والمتمثل حديثاً في أعرق الجامعات العالمية ومدى إسهامه في استقرارها المالي وانصرافها إلى تحقيق أهدافها ورسالتها .واستعرض عضو المجلس التأسيسي للوقف الدكتور محمد عبدالعزيز الصعب, جوانب أخرى عن أهمية الوقف وأثره المستقبلي في دعم الجامعة والرقي بأعمالها وأنشطتها ومساعدتها للقيام بدورها تجاه المجتمع، حاثاً الجميع على الإسهام في مثل هذا المشروع الخيري والمهم للجامعة في مرحلتها المقبلة .بعد ذلك, شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن فكرة الوقف العلمي والطبي في الجامعة وأهدافه التي تمتد لتشمل توفير الرعاية للطلاب الموهوبين والنابغين وتنمية قدراتهم واستقطابهم وكذلك تمويل البحث العلمي والطبي ودعم المراكز البحثية داخل وخارج الجامعة وبناء الشراكات الداعمة لأهداف الأوقاف، إلى جانب تقديم المعونات لذوي الاحتياجات من طلاب الجامعة وتوفير الفرص الاستثمارية المشجعة لتأهيله وتنمية أعماله ومشروعاته،وفي نهاية الحفل, وقّع معالي مدير الجامعة ووكلائها وعدداً من قياداتها أول استمارات لدعم مشروعاته .// انتهى //15:03ت م