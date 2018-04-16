بريدة 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، التهنئة لمعالي مدير وطلاب جامعة القصيم لتحقيقهم بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لكرة قدم الصالات، مثمناً الجهود المبذولة من قبل إدارة الجامعة وكافة كلياتها لخدمة طلابها في شتى المجالات, حاثاً الطلاب على مواصلة التميز والتألق في المجال الرياضي، وفي مسيرتهم العلمية لخدمة الوطن في مختلف المجالات، مشيداً بدور الجامعة باهتمامها في جميع الأنشطة الرياضية والثقافية، إداركاً منها بأهمية مثل هذه الأنشطة وبما تعود به بالنفع والفائدة على طلابها.جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير القصيم بمكتبه بالإمارة في مدينة بريدة اليوم، معالي مدير جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الداود، و عميد شؤون الطلاب بجامعة القصيم الدكتور علي العقلاء، وأبطال منتخب الجامعة لكرة القدم للصالات بعد حصولهم على المركز الأول لكأس بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية للصالات ضمن منافسات التجمع السادس لاتحاد البطولة، بعد تغلبهم في المباراة النهائية بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف على جامعة جازان التي حلت في المركز الثاني، التي استضافتها جامعة القصيم، بمشاركة 387 لاعباً مثلوا 23 جامعة حكومية وأهلية.من جانبه قدم معالي مدير جامعة القصيم شكره لسمو أمير المنطقة على ما تجده الجامعة وطلابها بشكل عام من دعم وتشجيع ورعاية, مما أسهم في تحقيقها لعدداً من الإنجازات التي كانت الدافع لتحقيقها بعد توفيق الله.// انتهى //16:16ت م