الرياض 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسشهرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم بشركة متخصصة في تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والمنزلية والمكتبية والملابس في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية بالدمام يقضي بثبوت مخالفتها لنظام مكافحة الغش التجاري، وذلك بإعلانها عن إجراء تخفيضات تجارية دون الحصول على ترخيص وهو ما يعد مخالفة لضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية وتضليلاً للمستهلكين.وأصدرت المحكمة حكماً تضمن فرض غرامة مالية على المنشأة "هايبر ماركت" والمدير المسؤول عن المخالفة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.وتعود تفاصيل القضية لمباشرة الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار بلاغ مستهلك حول المنشأة، وبمباشرة البلاغ تبين مخالفة المنشأة لأنظمة التخفيضات التجارية، وبناء عليه تمت إحالة القضية للجهات القضائية لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية في حقها.الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والاستثمار وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً، وذلك في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على جميع العروض الوهمية.وأكدة الوزارة عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، داعية عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.// انتهى //16:17ت م