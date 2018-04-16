دبي 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسيحل فريق الأهلي السعودي ضيفا على الجزيرة الإماراتي غدا على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي ضمن الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال اسيا لكرة القدم.وضمن الفريقان تأهلهما إلى دور الـ 16، بعدما تصدر الأهلي الترتيب برصيد 11نقطة بفارق 3 نقاط عن الجزيرة صاحب المركز الثاني، على أن تكون مباراتهما حاسمة لتحديد صاحب المركز الأول .وانتهت مباراة الذهاب في جدة بفوز الأهلي 2-1، لذلك يكفي الأهلي التعادل لضمان الصدارة، بينما يتوجب على الفريق الإماراتي الفوز بنتيجة 1-صفر أو بفارق هدفين ليتقدم على منافسه بفارق المواجهتين المباشرتين .ويسعى فريق الأهلي إلى الاستمرار في الصدارة التي تؤمن له خوض مباراة الإياب في دور الـ 16 على أرضه ، كما يتطلع الأهلي الذي يفتقد لاعبه البرازيلي كلاوديمير دي سوزا بداعي الإصابة ، لاستمرار تفوقه التاريخي على الجزيرة حيث فاز عليه في المباريات الأربع التي جمعت بينهما في البطولة الآسيوية .وأنهى الأهلي موسمه في الدوري السعودي ثانيا بفارق نقطة واحدة فقط عن الهلال الذي احتفظ بلقبه الخميس الماضي .ويلتقي في مباراة هامشية بنفس المجموعة، فريق تراكتورسازي تبريز الإيراني الأخير بنقطتين مع الغرافة القطري الثالث بخمس نقاط .وفي المجموعة الثانية، يلعب الدحيل القطري الذي ضمن التأهل والصدارة مع الوحدة الإماراتي، في حين يتنافس لوكوموتيف الاوزبكستاني مع ضيفه ذوب آهن الإيراني على البطاقة الثانية .// انتهى //16:34ت م