المدينة المنورة 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسافتتح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة الشيخ فهد بن سليمان التويجري مسجد عبدالرحمن بن عوف ــ رضي الله عنه ــ، بمحافظة بدر بعد أعمال الترميم والتوسعة والتكييف .وألقى الشيخ التويجري كلمة شكر من خلاله المتبرع وكافة القائمين على عمارة بيوت الله ــ عز وجل ــ بما أعُد لمن يبنون المساجد ويعتنون بها ويقومون عليها من الأجر والثواب العظيم في الدنيا والآخرة .. ثم تفقد التويجري مرافق المسجد، رافقه مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة صالح الصبحي، وعدد من منسوبي الوزارة بالفرع والإدارة.وأوضح التويجري أن الزيارة تأتي في إطار المتابعة المستمرة للأعمال المنجزة، والجاري تنفيذها في بيوت الله ــ عز وجل ــ، انطلاقا من تطلعات وتوجيهات معالي الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمتابعةٍ من معالي نائبه لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، والمتضمنة الوقوف والاطلاع على سير الأعمال في المشاريع الجاري تنفيذها، والمنفذة، والمعتمدة لبيوت الله ـــ عز وجل ــ ومراحل التنفيذ فيها؛ لضمان إنجازها في الوقت المحدد لذلك ـــ بإذن الله جل وعلا ــ.الجدير بالذكر أن مسجد عبدالرحمن بن عوف ــ رضي الله عنه ــ بني على مساحة (2897م2) بتكلفة إجمالية بلغت أربعة ملايين ريال.// انتهى //16:35ت م