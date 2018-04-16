الباحة 30 رجب 1439هـ الموافق 16 أبريل 2018م واسينظم نادي الباحة الأدبي الثقافي الأربعاء القادم, أمسية شعرية, وذلك في قاعة الشيخ سعيد العنقري الثقافية بغابة شهبة.وأوضح رئيس النادي حسن الزهراني, أن الموسم المقبل حافل بالعديد من النشاطات المتنوعة التي ستكون في مقر النادي وفي محافظات المنطقة سعياً لنقل نشاط النادي إلى شرائح المجتمع كافة .وأبان الزهراني أن الأمسية يشارك فيها كلاً من الدكتور عادل خميس, والدكتورة رجاء علي, ومستورة العرابي, وعبدالعزيز الأزوري, وهدى الزهراني.// انتهى //16:36ت م