الرياض 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسانطلقت بالرياض اليوم، فعاليات مسابقة الحوار التي تنظمها وزارة التعليم ممثلة في مركز الوعي الفكري بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.وباكتمال عدد جميع الطلاب والطالبات المشاركين بدأت أعمال التدريب لـ 166 طالباً وطالبة بواقع (80 طالباً و86 طالبة)، قُدمت لهم فكرة تعريفية عن المسابقة، حيث تم تقسيمهم لفرق بواقع (4) طلاب لكل فريق.وسيكون يوميَ الثلاثاء والأربعاء مخصص للتصفيات يتحدد على إثرها المركز الثالث والرابع، أما بالنسبة للمركز الأول والثاني سيعلن عنها صباح يوم الخميس ويتوج فيه الفائزين وستوزع الجوائز.وتعتمد فكرة المسابقة على طرح قضية للحوار والنقاش بما يناسب المرحلة العمرية المخصصة لطلاب المرحلة الثانوية، وقد رصدت وزارة التعليم مكافآت وجوائز قيَمة للمشاركين تصل إلى 176 ألف ريال، بالإضافة إلى شهادات تدريب معتمده وعضويات في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، سيتم توزيعها خلال اليوم الأخير للمسابقة.// انتهى //16:38ت م