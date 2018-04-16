الدمام 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 إبريل 2018 م واسضبطت بلدية وسط الدمام، 1000 عبوة مياه مجهولة المصدر، في إحدى مركبات النقل، المخالفة لشروط التعبئة والنقل الصحي.وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله الشمري، أن البلدية ضبطت 1000 عبوة مياه في إحدى وسائل النقل المخالفة لشروط التعبئة، مشيرا إلى أن العبوات لا تحمل تاريخ صلاحية، وأن سائق المركبة لا يحمل شهادة صحية، مؤكدا أنه تم اتلاف جميع العبوات التي تم ضبطها، محذرا من شراء أي مواد غذائية مجهولة المصدر، والتي لا تحمل تاريخ صلاحية، حفاظاً على سلامة الجميع.// انتهى //16:38ت م