سكاكا 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة فهيد بن مطلق الشمري، وعددا من موظفي الفرع، الذين هنئوا سموه بالثقة الملكية بتعيينه أميراً للمنطقة.واستعرض سمو أمير منطقة الجوف خلال الاستقبال سير العمل بالفرع وآلية توزيع المنتجات السكنية، إضافة إلى مشاريع ومنتجات وزارة الإسكان الجاري تنفيذها والمستقبلية المخصصة بالمنطقة والعوائق التي قد تعترض سير العمل فيها، مؤكدًا على تسليم المستفيدين المنتجات وفق الجدول الزمني المحدد لهم، والعمل على الانتهاء من المشاريع في وقتها مع مراعاة الجودة في الإنشاء.// انتهى //16:40ت م