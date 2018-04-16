سكاكا 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد محمد بن عبدالله القريني ومساعديه، الذين قدموا لسموه التهنئة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه أميراً للمنطقة.وفي بداية اللقاء رحب الأمير بدر بن سلطان بهم، مستعرضًا سير العمل بالمديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة والخطط المتبعة في مباشرة الحوادث، منوهًا بالدور الكبير الذي يقومون به في خدمة المجتمع.وفي نهاية اللقاء أعرب مدير الدفاع المدني بالجوف عن شكره لسمو أمير المنطقة على الدعم الذي تتلقاه المديرية ومتابعة سموه لأعمالها.// انتهى //16:40ت م