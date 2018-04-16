الرياض 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واستقيم إدارة النشاط الطلابي في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض غدا, ملتقى الثقافة الإعلامية بحضور عدد من الإعلاميين التربويين والمهتمين بالجانب الثقافي الإعلامي, وذلك في مدارس شروق المعرفة النموذجية.وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي في تعليم الرياض الدكتور أنور أبو عباة, أن الملتقي يعد مبادرة تقدمها إدارة النشاط الطلابي ممثلة في القسم الثقافي بهدف تعزيز الثقافة الإعلامية في مدارس البنين، وتدريب الطلاب وصقل مواهبهم، وتدربهم على مهارات إعلامية، كما يهدف إلى إيجاد المراكز الإعلامية في المدارس لمناقشة العمل الإعلامي المدرسي، وآلية تعامل المدارس مع العمل الإعلامي، وتقنيات الاتصال بشكل أفضل وتفعيله، ومواكبة الإعلام الجديد، والبعد عن التقليد، ضمن النشاطات التربوية الأساسية، لتكوين إنسان مندمج في مجتمعه، يخدم فيها وطنه.من جانبه, بيّن مشرف ملتقى الثقافة الإعلامية عبد السلام الثميري, أن الملتقى سيتضمن عرض خمس تجارب للمراكز الإعلامية الطلابية، وتقديم أوراق وورش عمل متنوعة في مجالات المذيع المميز، والمحرر الصحافي الشامل، و"الصورة تتحدث"، بالإضافة للقاء إعلامي مفتوح مع عدد من الإعلاميين، منوهاً إلى وجود 25 مركزا إعلاميا في مدارس الرياض.وأفاد أن الهدف من إيجاد المركز الإعلامي في المدرسة لتطوير المهارتين الذاتية والتقنية وتنمية وتطوير مواهب الطلاب في جميع المجالات الإعلامية، واستثمار المواهب، وتدريبهم على تقديم البرامج والحفلات، بالإضافة إلى إجراء اللقاءات والحوارات الوطنية والتربوية والاجتماعية، وتدريب على مهارة الإدارة والعلاقات العامة، وتنمية مهارة التحرير الصحفي والتصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني بكاميرات تلفزيونية احترافية، وتدريب الطلاب على الإخراج والمونتاج.يذكر أن النشاط الثقافي في تعليم الرياض يعكف على تقديم ملتقى إعلامي، يشارك فيه عددا من الإعلاميين التربويين على مستوى السعودية، في تقديم أوراق عمل، وورش تدريبية، بهدف التعامل الأمثل مع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.// انتهى //16:40ت م