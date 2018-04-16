الرياض 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واس

بدأت أمانة الرياض المرحلة الأولى لمبادرة "حي بلا حاويات" وذلك ضمن استعداداتها المكثفة للبدء في تطبيق المرحلة الأولى لمبادرة "حي بلا حاويات" التي ستنفذ التجربة في حي الواحة ومسارين بحي الروضة الأيام القليلة المقبلة، سعياً من الأمانة لإخلاء شوارع مدينة الرياض من الحاويات.

كما تسعى الأمانة لنشر ثقافة فرز النفايات بين سكان الرياض تدريجياً بدءاً بالفرز الثنائي في الحاويتين الخضراء والسوداء، والتقليل على المدى البعيد من تكاليف الجمع والنقل للنفايات المنزلية بشكل عام، وخفض كميات النفايات الواردة للمدافن، ورفع مستوى الوعي بأهمية التعاون المجتمعي بين سكان الحي والبلديات في التخلص من النفايات، وتنمية الشعور بالمسؤولية لدى سكان الحي تجاه نظافته وجماله، وتثقيف سكان الحي بالمعارف اللازمة تجاه المحافظة على البيئة والطرق السليمة للتخلص من النفايات.

وتأتي فكرة مبادرة "حي بلا حاويات" عن طريق رفع الحاويات المنتشرة حالياً في شوارع وممرات الأحياء، وفرز النفايات في المنازل بفصل العضوية عن غير العضوية ووضعها في الحاويات المخصصة لها، حيث خصصت الأمانة الحاويات الخضراء للنفايات غير العضوية وتشمل البلاستيك والزجاج والمعادن والأوراق بينما الحاويات السوداء للنفايات العضوية غير القابلة للتدوير كبقايا الأطعمة ومواد الطبخ بكافة أشكالها، حيث سيتم إخراجها في أوقات محدده خارج المنزل ليتم تفريغها وإعادتها مره أخرى عبر ضاغطات مخصصة لكل حاوية.

وأشارت الأمانة إلى أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على التزام السكان بإخراج الحاويات من المنازل في الوقت المحدد والإلتزامهم بالفرز، مبينة أنها ستقوم خلال الأيام القادمة بتوزيع هذه الحاويات "الخضراء والسوداء" على قاطني حيي الواحة والروضة بشكل مجاني .

ووضعت أمانة المنطقة جدولاً زمنياً لإخراج وجمع نفايات حاويات النفايات "الخضراء والسوداء" من المنازل بشكل روعي فيه جمعها يومياً ، محددة أيام الجمعة، السبت، الاثنين، الأربعاء، لإخراج وجمع نفايات الحاوية السوداء "النفايات العضوية" ، بينما حددت أيام الأحد، الثلاثاء، الخميس، لإخراج وجمع نفايات الحاوية الخضراء "النفايات غير العضوية".

وحدد الامانة الأوقات من الساعة 7:30 مساءً إلى 9:30 مساءَ موعداً يومياً لإخراج الحاويات أمام المنازل على أن يقوم عمال النظافة بتفريغها في شاحنة النظافة وإعادتها للمنزل مرة اخرى.

وأكدت الأمانة أنه في حال امتلاء الحاوية قبل موعد وصول سيارة جمع النفايات وحاجة المواطن لتفريغها أو في حال تفويت موعد جمع النفايات من المنازل فإنه سيتم توجيهه لمركز تجميع النفايات في الحي.

وقد حرصات الأمانة على توفير حاويات سعة 120 لتر للفلل الواحدة وحاويات ذات سعة 220 لتر للعمائر ، مشيرةً إلى أنها راعت عند اختيارها لحاويات النفايات الجديدة التي ستوزع على المنازل أن تكون جيدة الصنع، خفيفة الوزن محكمة الغلق لمنع تسرب الروائح، وذات مرونة عالية تتحمل السقوط والصدمات والاحتكاك أثناء التفريغ، وأن الهيكل مقاوم للحرارة والتفاعلات الكيميائية، وذات سطح املس لامع سهل التنظيف، مدمج بها عجلتان ومقبض لسهولة السحب وقاعدة لسهولة التثبيت.

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16:41ت م