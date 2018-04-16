الظهران 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسغادر عدد من أصحاب السمو والفخامة قادة الدول العربية ، المنطقة الشرقية اليوم، عقب مشاركتهم في القمة العربية الـ 29 ، وتمرين درع الخليج المشترك - ١ .حيث غادر فخامة الرئيس محمد عبدالله محمد رئيس جمهورية الصومال والوفد المرافق له،حيث كان في وداعه بمطار قاعدة الملك عبدالعزبز الجوية بالظهران سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصومال رئيس بعثة الشرف محمد خياط وسفير جمهورية الصومال لدى المملكة طاهر محمود جيلي ، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء طيار ركن عيد بن براك العتيبي ومندوب عن المراسم الملكية.كما غادرت دولة رئيسة الوزراء بجمهورية بنغلاديش الشعبية الشيخة حسينة واجد .وكان في وداعها بمطار قاعدة الملك عبدالعزبز الجوية بالظهران ، سفير خاد الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلاديش عبدالله بن حجاج المطيري وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء طيار ركن عيد بن براك العتيبي ومندوب عن المراسم الملكية.فيما غادر فخامة رئيس جمهورية تشاد إدريس ديبي حيث كان في وداعه في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران ، قائد القاعدة اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي وعدد من المسؤولين , ومندوب عن المراسم الملكية .// يتبع //17:58ت م