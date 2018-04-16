جدة 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسأشاد معالي الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، بما أعلنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ, من دعم بقيمة ١٥٠ مليون دولار لصالح الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس الشريف ، وبمبلغ ٥٠ مليون دولار لصالح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أثناء انعقاد القمة العربية التاسعة والعشرين بالظهران في المملكة العربية السعودية.وأكد معاليه أن هذا الدعم يأتي امتداداً للمواقف التاريخية الثابتة والدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة السعودية الحكيمة للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.وأوضح العثيمين أن هذه المبادرة سواء فيما يخص الدعم أو تسمية القمة "قمة القدس" إنما يدعم ويسند جهود المنظمة وأعمالها وهي التي أُسست من أجل القدس الشريف ، مثمناً تسمية القمة العربية باسم "القدس تأكيداً على مكانة مدينة القدس لدى العالم العربي والإسلامي.// انتهى //18:02ت م