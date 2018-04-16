القاهرة 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسواصل المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية الذي يعقد تحت عنوان "المستقبل يبدأ الآن"، وتنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ووزارة الصحة والسكان المصرية، والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أعماله لليوم الثاني بشرم الشيخ عبر عدد من الجلسات في مجالي الغذاء والدواء لمناقشة أوراق عمل مقدمة من عدد من الخبراء والباحثين العرب.ففي مجال قطاع الغذاء، عقدت الجلسة الأولى تحت عنوان "نظم سلامة الغذاء في سلاسل التداول" برئاسة رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر الدكتور حسين مصطفى كمال ورئيس قسم مراقبة الأغدية بوزارة الصحة البحرينية الأستاذ محمد سلمان الحداق، وتناولت النظم المتكاملة لسلامة الأغذية وتحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة بالمنشآت الغذائية وسلامة الغداء في سلسلة انتاج وتداول الدواجن، وسلامة الغذاء في سلسلة انتاج وتداول الألبان ودراسة لتقييم العلف المركب والمتداول لمعرفة مدى تلوث السموم الفطرية في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية وأهمية تقييم المخاطر في أنظمة سلامة الغذاء العربية.وتناولت الجلسة الثانية التي عقدت بعنوان "دور المنظمات الغذائية العالمية في حوكمة انتاج وتصنيع الأغذية"، برئاسة أمين عام اتحاد الجامعات العربية الأردني الدكتور سلطان أبو عرابي، والمدير التنفيذي لقطاع الرقابة بجهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتورة مريم اليوسف، المبادرة العربية لسلامة الأغذية وتسهيل التجارة، ومركز لإغناء دقيق القمح في إقليم شرق المتوسط، وتشريعات سلامة الأغذية عالميا.ورأس وزير الزراعة المصري الأسبق الدكتور عصام فايد، ومساعد المشرف العام على الإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة السعودية الدكتور مهند بن عبد الرحمن الشريف، الجلسة التي عقدت تحت عنوان "تجارب ناجحة بالدول العربية" واستعرضت تجربة الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة ، وتطوير قطاع سلامة الغداء في مصر، وتجربة جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية، واستشراف مستقبل الرقابة وأهمية الأمن الغذائي وسلامة الغذاء "تجربة سلطنة عمان".كما عقدت جلسة جمعت ممثلي الحكومات والشركات المصنعة والمنتجة رأسها رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمصر الدكتور حسين كمال منصور، ونائب الرئيس لقطاع الغذاء بالهيئة العامة للغداء والدواء في المملكة الدكتور صالح بن عبد الله الدوسري، تطرق خلالها المتحدثون عن هيئات سلامة الغذاء وممثلو وزارات الصحة والصناعة والتجارة بالدول العربية رؤساء وممثلو الشركات الراعية والمشاركة بالمعرض المصاحب بالمؤتمر.وفي مجال قطاع الدواء، تناولت الجلسة التي عقدت بعنوان "الحوكمة والتنظيمات الدوائية" التي رأسها وزير الصحة الأسبق بالمملكة الدكتور حمد المانع ورئيس اللجنة العلمية لقطاع الدواء نائب الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عميد كلية الصيدلة جامعة القاهرة السابق الدكتورة عزة منير أغا، الحوكمة والتشريعات والتنظيمات ومدى ملاءمة التشريع الدوائي العربي، ووضع قواعد وآليات موحدة للتسجيل الدوائي بين الدول العربية بما يتفق والمعايير العالمية ودور الجهات الرقابية وآليات التسعير في تحقيق الأمن الدوائي العربي وآليات تطوير قدرات قطاع الصناعات الدوائية في الوطن العربي.// يتبع //18:03ت م