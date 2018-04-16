واستعرضت الجلسة التي عقدت تحت عنوان "تجارب ناجحة في الدول العربية والغربية" ، ورأسها نائب رئيس الهية لقطاع الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة الدكتور عادل عبد الله الهرف ، ووكيل وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أسعد الرملاوي، تطوير صناعة محلية للأدوية البيولوجية الحديثة وفهم التحديات الراهنة وتجربة مصر في توفير علاج فيرس c وتجربة المؤسسة العامة للدواء بالأردن والدور الرقابي وزيادة الصادرات الدوائية والمنتجات المتداخلة نظرة تنظيمية عالمية وتجربة الهيئة السعودية العامة للغذاء والدواء وتجربة المركز الوطني للتأهيل بأبو ظبي وكيفية مواءمة الاليات التنظيمية لمستحضرات التجميل.ورأس وزير الصحة الأردني السابق الدكتور على حياصات ووكيل الوزارة المساعد للخدمات الطبية المساندة بوزارة الصحة بالمملكة الدكتور أحمد بن حمدان الجديع، جلسة توطين صناعة الدواء التي تطرقت إلى الأسواق الدوائية الواعدة وقياس التنافسية في مجال المستحضرات التسجيلية الصيدلانية الحيوية وصناعة الأدوية الحيوية في منطقة الشرق الأوسط وصناعة المواد الخام الفعالة كصناعة استراتيجية لتوطين صناعة الدواء ومبادرات الشركات الدوائية السعودية لتوطين ونقل التقنية وقواعد السلامة لمستحضرات التجميل.كما عقدت جلسة بين ممثلي وزارات الصحة بالدول العربية ورؤساء وممثلي الشركات الراعية والمشاركة في المعرض المصاحب للمؤتمر كدلك جلسة بشأن تطبيقات تكنولوجيا الناتو في مجال الدواء والغذاء والأجهزة.وفي قطاع الأجهزة الطبية، سلطت جلسة الحوكمة في تنظيمات الأجهزة الطبية التي رأسها المستشار الإقليمي ورئيس فريق التكنولوجيا الصحية والأدوية الضرورية بمنظمة الصحة العالمية الدكتور أدهم رشاد إسماعيل عبد المنعم، على أهمية التجانس في الأنظمة الرقابية للأجهزة والمنتجات الطبية السعودية كنموذج، والتجمعات الرقابية الدولية والإقليمية للأجهزة والمنتجات الطبية وآلية سن التشريعات وتطبيقها والتحديات المصاحبة لها نموذج منظمة الصحة العالمية لبناء نظام رقابي.وتناولت جلسة عناصر تنظيمات الرقابة في الأجهزة الطبية برئاسة مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالأردن الدكتور هايل العبيدات، وضع الأنظمة الرقابية للأجهزة الطبية في العالم العربي والمتطلبات الأساسية لسلامة الأجهزة والمنتجات الطبية ودور المواصفات القياسية للتحقق منها ونظام الجودة وأسس التصنيع الجيد لصناعة الأجهزة والمنتجات الطبية والدراسات السريرية في الأجهزة الطبية ودور المواصفات والمعايير في العملية التنظيمية والرقابية للأجهزة والمنتجات الطبية.وعقدت جلسة بشأن تجارب ناجحة في الدول العربية والأجنبية برئاسة مسئول البرنامج الوطني للتغذية بوزارة الصحة الدكتورة ليلى العماري، استعرضت تجربة هيئة الغذاء والدواء السعودية وتغيرات النظام الأوروبي للأجهزة والمنتجات الطبية والإطار التنظيمي للمستلزمات الطبية بمصر وتسجيل الأجهزة الطبية في دول مجلس التعاون الخليجي والاعتراف المتبادل والاعتمادية بين الجهات الرقابية كحل لتجاوز تحدي الموارد.// انتهى //18:03ت م