بيروت 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسأعربت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا " ، عن قلقها البالغ إزاء التطورات الاخيرة في محيط وداخل مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق .وقالت الأونروا في بيان لها اليوم، إنها تتابع أوضاع وسلامة وأمن المدنيين في المخيم والمناطق المحيطة به وشددت على كافة الأطراف المشاركة في القتال ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل ضمان المحافظة على المدنيين ومنع حدوث أضرار للبنية التحتية المدنية .وأكد البيان أن الوضع الإنساني داخل مخيم اليرموك صعب للغاية، مع قرب نفاذ المؤونة الغذائية والدوائية ، مشيرا إلى أن خيارات الرعاية الصحية محدودة ولم يبق هنالك أي طبيب موجود في المنطقة.وكانت الأونروا قدرت في بيان لها ، أن حوالي 12,000 لاجئ فلسطيني مازالوا محاصرين في مخيم اليرموك والمناطق المحيطة به في يلدا وبابيلا وبيت سهم.// انتهى //18:04ت م