كما غادر فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي والوفد المرافق له، حيث كان في وداع فخامته بمطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي رئيس بعثة الشرف عبدالعزيز بن عبدالله الداود، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء طيار ركن عيد بن براك العتيبي ومندوب عن المراسم الملكية.وغادر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له .وكان في وداع فخامته بمطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان، وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي ، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء طيار ركن عيد بن براك العتيبي ومندوب عن المراسم الملكية.فيما غادر فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبدالعزيز والوفد المرافق له ، حيث كان في وداعه بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية رئيس بعثة الشرف الدكتور هزاع بن زبن بن ضاوي المطيري وسفير موريتانيا لدى المملكة حمادي ولد اميمو ، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء طيار ركن عيد بن براك العتيبي ومندوب عن المراسم الملكية.وغادر فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية والوفد المرافق له .وكان في وداع فخامته بمطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن رئيس بعثة الشرف محمد بن سعيد آل جابر، وسفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة الدكتور شائع محسن الزنداني وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء طيار ركن عيد بن براك العتيبي ومندوب عن المراسم الملكية.// يتبع //18:08ت م