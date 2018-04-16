حائل 30 رجب 1439هـ الموافق 16 أبريل 2016م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم بمبنى الإمارة فعاليات اليوم العالمي للصحة 2018م بحضور مدير عام الشئون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود بن فهد الشمري،حيث تضمنت الفعاليات ركن لفحص السكر وضغط الدم وركن توعوي.وقد شارك سموه بفحص سكر الدم وفحص الضغط ثم استمع لشرح موجز من الدكتور حمود الشمري عن الخدمات الصحية في المنطقة وأنشطتها الحديثة.ثم استقبل سموه مدير مستشفى الملك خالد وعدد من مدراء مراكز الرعاية الصحية الأولية الحائزين على شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" .إثر ذلك شهد سمو أمير منطقة حائل حفل توقيع "3" اتفاقيات شراكة مجتمعية وشملت على اتفاقية بين صحة حائل والمستشفى السعودي الألماني بحائل في مجال المشاركة والمساهمة في إجراء العمليات لتخفيف قوائم انتظار المرضى، والمشاركة في برامج وأنشطة التوعية والتثقيف الصحي، والمشاركة والمساهمة في الأيام العالمية الصحية، والمشاركة في تدريب عشرة آلاف مواطن على الإسعافات الأولية، وتوقيع الاتفاقية بين صحة حائل وجمعية سفّانة للخدمات الصحية على المشاركة والمساهمة في الأيام العالمية الصحية وبرامج التثقيف والتوعية الصحية وخفض معدلات الإصابة في الأمراض المزمنة وتبادل المعلوماتبين الطرفين فيما يخدم مصلحة العمل وتحقيق الاستفادة المثلى للخدمات الصحية المقدمة والاتفاقية الموقعة بين صحة حائل والفريق مشاة حائل التطوعي على المساهمة في تعزيز ثقافة المشي وخفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والمشاركة في أنشطة وبرامج التثقيف والتوعية الصحية وتفعيل الأيام العالمية.ثم أطلق سموه فعاليات فريق صحة حائل التطوعي ليصبح المظلة الرسمية للتطوع الصحي بالمنطقة ويهدف إلى تنظيم العمل التطوعي الصحي تماشياً مع رؤية المملكة 2030.وفي ختام الاحتفال تسلّم سموه بطاقة القائد الفخري للخدمات الصحية بمنطقة حائل قدمها مدير عام الشئون الصحية بالمنطقة .ونوه سموه في تصريح صحفي بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين لجهود تطوير الخدمات الصحية في مناطق المملكة ومنطقة حائل، مثنيا سموه على جهود معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ووكلاء الوزارة ومدير عام الشئون الصحية بالمنطقة.وقال سموه " طموحنا كبير وممتد وماتحقق خطوة مهمة في اتجاه خدمات صحية أفضل - بإذن الله- مؤكدا سموه أهمية مواصلة العمل والتحفيز للوصول إلى مايأمله الجميع، معربا سموه عن شكره للقائمين على فعاليات اليوم العالمي للصحة ولكافة الفعاليات الأخرى ولكل المتعاونين من مختلف الجهات الحكومية والأهلية والداعمين والمتطوعين .// انتهى //18:10ت م