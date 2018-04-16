صبيا 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسبدأت أمس، فعاليات البرنامج التدريبي " التهيئة لاختباري القدرات والتحصيلي" الذي تنظمه إدارة تعليم صبيا ضمن مبادرة أرمكو السعودية ولجنة "تراحم، وذلك بصالة النشاط الطلابي بتعليم صبيا.ويهدف البرنامج الذي يستمر على مدى خمسة أيام، إلى تهيئة الطالبات قبل الدخول للاختبار ورفع نسبة الاستعداد النفسي والمعرفي، بالإضافة إلى إكساب الطالبات مهارات التعلم التي تمكنهم من تحقيق نتائج متفوقة في اختبار القدرات العامة وتنمية قدراتهم على الفهم والتحليل وعلى القراءة بعمق وإدارة الوقت بفاعلية.ويتضمن البرنامج الذي يستهدف طالبات المرحلة الثانوية العديد من البرامج التدريبية، لشرح طريقة التسجيل وكيفية الاستعداد للاختبار والتعامل مع ورقة البيانات وورقة الإجابة بالإضافة إلى جانب تدريب الطالبات على نماذج عديدة من أسئلة القدرات وتعلم المهارات.// انتهى //18:11ت م