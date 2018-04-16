كما غادر جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، والوفد المرافق له .وكان في وداع جلالته في مطار القوات البحرية بالجبيل ، صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن رئيس بعثة الشرف ، وعدد من المسؤلين ، ومندوب عن المراسم الملكية.وغادر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، والوفد المرافق له .وكان في وداع جلالته بمطار القوات البحرية بالجبيل ، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين رئيس بعثة الشرف الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ ، وسفير البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة ، وعدد من المسؤولين ، ومندوب عن المراسم الملكية.فيما غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي ، والوفد المرافق له،حيث كان في وداع سموه في مطار القوات البحرية بالجبيل ، عدد من المسؤولين ، ومندوب عن المراسم الملكية.وغادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، والوفد المرافق له ، حيث كان في وداع سموه في مطار القوات البحرية بالجبيل ، عدد من المسؤولين ، ومندوب عن المراسم الملكية.// يتبع //18:16ت م