عام/ عدد من رؤساء الدول يغادرون المنطقة الشرقية عقب مشاركتهم في القمة العربية وتمرين درع الخليج المشترك -١ إضافة ثانية
الاثنين 1439/7/30 هـ الموافق 2018/04/16 م واس
كما غادر جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، والوفد المرافق له .
وكان في وداع جلالته في مطار القوات البحرية بالجبيل ، صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن رئيس بعثة الشرف ، وعدد من المسؤلين ، ومندوب عن المراسم الملكية.
وغادر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، والوفد المرافق له .
وكان في وداع جلالته بمطار القوات البحرية بالجبيل ، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين رئيس بعثة الشرف الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ ، وسفير البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة ، وعدد من المسؤولين ، ومندوب عن المراسم الملكية.
فيما غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي ، والوفد المرافق له،حيث كان في وداع سموه في مطار القوات البحرية بالجبيل ، عدد من المسؤولين ، ومندوب عن المراسم الملكية.
وغادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، والوفد المرافق له ، حيث كان في وداع سموه في مطار القوات البحرية بالجبيل ، عدد من المسؤولين ، ومندوب عن المراسم الملكية.
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18:16ت م