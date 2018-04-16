القاهرة 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار أجنبية ومصرية.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1ر3 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 5ر976 مليار جنيه وسط تعاملات كلية تجاوزت المليار جنيه.وارتفع مؤشر السوق الرئيسية "إيجي إكس 30" بنسبة 18ر0 % ليبلغ مستوى 28ر17620 نقطة، فيما زاد مؤشر "إيجي اكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 38ر0 % ليبلغ مستوى 61ر867 نقطة.وشملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا ليزيد بنسبة 28ر0 % ليبلغ مستوى 41ر2261 نقطة.وسجلت أسعار أسهم 88 شركة في ختام التعاملات ، فيما تراجعت أسعار أسهم 51 شركة و حافظت 49 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.// انتهى //18:34ت م