عمان 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسأطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" اليوم ، مشروعاً ممولاً من حكومة اليابان بقيمة مليون دولار ، يعزز الاستقرار وسبل العيش للاجئين السوريين في المجتمعات المستضيفة.ويسهم المشروع الذي ينفذه مكتب " الفاو" في الأردن بالتعاون مع وزارة الزراعة الأردنية ، في تحقيق أهداف خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 2017-2019 م ، والإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2016-2025 م ، وخطة الشراكة بين منظمة الأغذية والزراعة وحكومة الأردن 2017-2022 م .// انتهى //18:34ت م