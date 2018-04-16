عام / منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " فاو" تطلق مشروعاً لدعم اللاجئين في الأردن
الاثنين 1439/7/30 هـ الموافق 2018/04/16 م واس
عمان 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واس
أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" اليوم ، مشروعاً ممولاً من حكومة اليابان بقيمة مليون دولار ، يعزز الاستقرار وسبل العيش للاجئين السوريين في المجتمعات المستضيفة.
ويسهم المشروع الذي ينفذه مكتب " الفاو" في الأردن بالتعاون مع وزارة الزراعة الأردنية ، في تحقيق أهداف خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 2017-2019 م ، والإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2016-2025 م ، وخطة الشراكة بين منظمة الأغذية والزراعة وحكومة الأردن 2017-2022 م .
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18:34ت م