عدن 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسشدد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر على ضرورة توحيد عمل الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية وتفعيل العمل الاستخباراتي لمنع تكرار حدوث الأعمال الإرهابية والإجرامية وبما يحفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة .جاء ذلك خلال ترأسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً موسعاً باللجنة العسكرية والأمنية بحضور نائب رئيس الوزراء - وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري والقائم بأعمال محافظة عدن أحمد سالمين وعدد من المسئولين اليمنيين للوقوف حول أهم القضايا الأمنية والعسكرية وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع قيادة التحالف العربي والتنسيق معهما بما يحقق الأمن والاستقرار في عدن والمحافظات اليمنية القريبة منها .وأكد رئيس الوزراء اليمني خلال الاجتماع ضرورة تفعيل غرفه عمليات مشتركة لتبادل المعلومة والعمل الاستخباراتي وتوحيد الجهود لتصدي الخلايا الإرهابية ومطاردة عناصرها أينما وجدت وتجفيف منابعها .وناقش الاجتماع عدد من القضايا الأمنية والعسكرية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة والعمل على إيجاد خطة أمنية شاملة لتامين المحافظات اليمنية ومديرياتها وإيجاد مناطق خضراء واتخاذ كل التدابير الأمنية التي تحفظ للمواطن الأمن والاستقرار وتكفل على تشجيع عودة المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والشركات الاستثمارية، ورجال الأعمال اليمنيين وغير اليمنيين، وتسهيل إجراءات التعامل في المنافذ البرية والبحرية إلى العاصمة المؤقتة عدن والتصدي لأي اعمال خارج النظام والقانون .// انتهى //18:35ت م