جنيف 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسيشارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي غداً الثلاثاء، بمدينة جنيف السويسرية، في الملتقى العلمي حول العلاقات الدولية أثناء الأزمات والكوارث والذي تنظمه جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني وجامعة جنيف للدراسات الدبلوماسية والعلاقات الدولية.وسيقدم الوزير اليمني في الملتقى ورقة عمل حول التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة الأزمة الإنسانية الراهنة في اليمن، وتشخيص واقع الأزمة الإنسانية ونجاحات التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن والتحديات التي تواجه العمل الإنساني ورؤية اليمن لتعزيز فاعلية جهود الإغاثة للتخفيف من أعباء الازمة الإنسانية.ويهدف الملتقى الذي يشارك فيه عدد من الخبراء والمسؤولين الخليجيين والإقليميين والدوليين، إلى تعزيز أهمية العلاقات الدولية وبيان دور التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة الأزمات.كما يبحث الملتقى آليات التنسيق بين الجهات الوطنية والدولية أثناء الأزمات والكوارث، وأهم التجارب العربية والاقليمية والدولية في مجال التعاون الدولي أثناء الأزمات.// انتهى //18:51ت م