الجوف 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسشهدت مديرية المصلوب بمحافظة الجوف اليمنية ، اليوم ، معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي الانقلابية تكبدت على إثرها الميلشيات الحوثية خسائر فادحة.وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية : " إن معارك هي الأعنف شهدتها، اليوم، جبهتا الساقية والسلان بمديرية المصلوب بالجوف، أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات" .// انتهى //19:00ت م