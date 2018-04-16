عام / معارك عنيفة في محافظة الجوف اليمنية تكبد الميليشيات الحوثية خسائر فادحة
الاثنين 1439/7/30 هـ الموافق 2018/04/16 م واس
الجوف 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واس
شهدت مديرية المصلوب بمحافظة الجوف اليمنية ، اليوم ، معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي الانقلابية تكبدت على إثرها الميلشيات الحوثية خسائر فادحة.
وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية : " إن معارك هي الأعنف شهدتها، اليوم، جبهتا الساقية والسلان بمديرية المصلوب بالجوف، أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات" .
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