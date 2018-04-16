المدينة المنورة 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، الحفل الختامي لـ "جائزة اللواء عمر آل ناصر للإبداع" في دورتها (الثانية)، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة ناصر بن عبدالله العبدالكريم، ومساعدي مدير التعليم، وعددا من القيادات التعليمية، وأمناء الجائزة, وذلك في مبنى إدارة التعليم بحي الملك فهد في المدينة المنورة.

وأوضح ممثل الجائزة الدكتور فيصل بن عمر آل ناصر , أن معيار تفوق الأمم من خلال الاهتمام بالعلم وتكريم المتفوقين واستغلال الطاقات وإبراز الإبداع وهذا ما كان يردده والدنا اللواء عمر آل ناصر - رحمه الله -, معربا عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة على رعايته للحفل الختامي للجائزة.

من جهته، أفاد مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر العبدالكريم أن الجائزة تأتي انطلاقاً من مبدأ تفعيل الشراكة بإتاحة الفرص في التعاون ومد جسور التواصل مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والداعمين المخلصين من أبناء الوطن، لكون التعليم رافداً مهمًا من روافد التنمية، يسهم في تحقيق التعليم أدواره التربوية والتعليمية والتنموية على أكمل وجه، مشيراً إلى أن مبادرة أبناء اللواء عمر آل ناصر - رحمه الله - تأتي كدلالة على رعاية وتوجيه وإبراز القدرات الطلابية ، وتشجيع الإبداع والابتكار، والارتقاء بمهارات وقدرات منسوبي التعليم، كون التعليم عملية مشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص, مقدماً شكره لسمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة على رعايته التي كان له الأثر الإيجابي بدعم الحركة التعليمية بالمنطقة, كما شكر باسمه ونيابة عن منسوبي الإدارة ومعلميها ومعلماتها وطلابها وطالباتها، لأبناء اللواء عمر آل ناصر - رحمه الله- على هذه الجائزة، وهي خير ما يخدم به أبناء طيبة الطيبة .

عقب ذلك, شاهد سمو الأمير سعود بن خالد الفيصل, عرضاً مرئياً عن مسيرة الجائزة، بعدها قدم أوبريت بعنوان "خير أمة".

بعد ذلك بدأت مراسم إعلان النتائج والفائزين والفائزات حيث جاءت النتائج وفقاً لما يلي : فئة الاشراف التربوي حصل صلاح المحمدي على المركز الأول ، ومحمد الشدادي على المركز الثاني، وياسر المغامسي على المركز الثالث، وعلى مستوى قادة المدارس فازت سلوى عبدالله وزنه قائدة الثانوية الـ 38 بالمركز الأول، وعلى مستوى المعلمين والمعلمات حصلت سهام الحربي على المركز الأول, ومحمد العليان في المركز الثاني، فيما حصل ابراهيم الجابري على المركز الثالث, وحققت شيمة الحربي المركز الرابع .

وفي فئة الطلاب جاء الطالب محمد العباسي في المركز الأول وحصل الطالب مصطفى كردي على المركز الثاني وحقق الطالب عبدالعزيز جامي المركز الثالث, وعلى مستوى الطالبات حصلت الطالبة عبير كردي على المركز الأول والطالبة لينة الشريف على المركز الثاني وشهد عبيد على المركز الثالث.

كما تم تكريم الطلاب والطالبات الفائزين بجوائز خاصة على جودة التصميم والعرض والفكرة وهم (الطلاب) الوليد خالد القطان، وسليمان خالد عبدالستار و(الطالبات) مريم خالد الحربي ورغد عبدالرحمن الجهني ومنيرة نزار المبيض ، فيما تم تكريم لجنة التحكيم وأمناء الجائزة .

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19:24ت م