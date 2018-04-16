الرياض 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسيرعى معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى غداً في مسرح وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي, فعاليات اختتام الجولة الأخيرة من مسابقة تحدي المستقبل في مادة الرياضيات بالمرحلة المتوسطة في التعليم العام .وتُعد المسابقة, إحدى مبادرات وزارة التعليم التي هدفت إلى رفع مستويات الطلاب والطالبات علميًا وثقافيًا عن طريق التحفيز والإجابة على الأسئلة بأسلوب جذاب وممتع، مستهدفة الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام، بعد أن أتيح لهم التسجيل والمشاركة في المسابقة من خلال موقعها الإلكتروني وعلى خمسة مراحل تنتهي يوم غد الثلاثاء.// انتهى //19:29ت م