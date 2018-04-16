المدينة المنورة 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واستقيم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للشؤون العلمية والفكرية غدا, الحفل السنوي لتخريج الدفعة الخامسة من طلاب كلية المسجد النبوي والدفعة الحادي عشرة من طلاب معهد المسجد النبوي بالمدينة المنورة للعام الدراسي 1438 /1439 هـ .ويقام الحفل, بحضور معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, وعددا من القيادات ومديري القطاعات الحكومية بمنطقة المدينة المنورة.// انتهى //19:31ت م