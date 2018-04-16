المدينة ٣٠ رجب 1439 هـ الموافق ١٦ ابريل 2018 م واسحصلت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة على جائزة الأداء المتميز في خدمة "تواصل" الالكترونية للعام 2017- 2018م، والتي أطلقتها الجامعة كإحدى مبادرات مشروع تطوير ممكنات التقنية والتحول الرقمي تحقيقًا لأهداف وبرامج رؤية المملكة 2030.وسلم معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى درع الجائزة المشرف العام على خدمة تواصل بالجامعة الإسلامية حسام الغامدي، وذلك خلال رعاية معاليه الملتقى السنوي الثالث لخدمة تواصل الإلكترونية، والذي نظمته الوزارة في مدينة الرياض مؤخرًا تحت شعار: "تواصل ذكي بين المواطن والحكومة" بمشاركة مندوبين عن الجامعات السعودية.يشار إلى أن برنامج "تواصل" بالجامعة الإسلامية يتيح التواصل بين مختلف عمادات وكليات وإدارات الجامعة وتقديم الطلبات والاستفسارات من قبل المنسوبين أو المستفيدين من خلال منصة الكترونية ترتبط مباشرة بمكتب معالي مدير الجامعة، وتهدف إلى إيصال صوت المستفيد إلى المسؤولين في كافة أقسام الجامعة الأكاديمية والإدارية بيسر وسهولة وفي وقت وجيز، ويشتمل البرنامج على إفادة المستفيد عن طلبه خلال ثلاثة أيام كحد أقصى، وذلك من خلال تلقي الطلبات والاستفسارات والشكاوى والملاحظات عن طريق المنصة المخصصة لهذه الخدمة عبر بوابة الجامعة الالكترونية.// انتهى //19:35ت م